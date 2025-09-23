Questo sito contribuisce all'audience di

Nizza, la probabile formazione contro la Roma

Redazione 23 Settembre 2025
Jeremie Boga, Nizza (imago)

Le possibili scelte del Nizza per l’esordio in Europa League contro i giallorossi

Dopo l’inizio della Champions League della settimana scorsa, ora ai nastri di partenza c’è anche l’Europa League, che vede al via Roma e Bologna in rappresentanza dell’Italia.

I giallorossi sono chiamati all’esordio in terra francese, sul campo del Nizza, che ha chiuso al quarto posto lo scorso campionato in Ligue 1.

La nuova stagione, però, non è iniziata benissimo per i rossoneri, che hanno vinto solo 2 partite delle prime 5 di campionato, in cui sono già arrivate 3 sconfitte.

La squadra allenata da Franck Haise però non è da sottovalutare e proverà a riscattarsi iniziando bene il proprio percorso europeo.

La probabile formazione

Andiamo a vedere quelle che dovrebbero essere le scelte sulla formazione che affronterà la Roma. In porta ci sarà Diouf, mentre Bombito, Bah e l’espertissimo capitan Dante dovrebbero formare la difesa a 3 di questo 3-4-2-1. Sulle corsie ci saranno Bard e Clauss, con Vanhoutte e Samed in mezzo al campo. Il reparto offensivo vedrà Kevin e l’ex Sasuolo e Atalanta Boga giocare alle spalle di Diop unico vero centravanti.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Bombito, Bah, Dante; Clauss, Vanhoutte, Samed, Bard; Kevin, Boga; Diop. Allenatore: Haise.

Sofiane Diop con la maglia del Nizza (IMAGO)
Dove vedere Nizza-Roma in tv e streaming

La partita tra Nizza e Roma, valida per la prima giornata della League Phase di Europa League, si giocherà mercoledì 24 settembre alle 21:00.

La gara sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Now Tv e Sky Go, ovviamente per i soli abbonati.