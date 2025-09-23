Nizza, la probabile formazione contro la Roma

Le possibili scelte del Nizza per l’esordio in Europa League contro i giallorossi

Dopo l’inizio della Champions League della settimana scorsa, ora ai nastri di partenza c’è anche l’Europa League, che vede al via Roma e Bologna in rappresentanza dell’Italia.

I giallorossi sono chiamati all’esordio in terra francese, sul campo del Nizza, che ha chiuso al quarto posto lo scorso campionato in Ligue 1.

La nuova stagione, però, non è iniziata benissimo per i rossoneri, che hanno vinto solo 2 partite delle prime 5 di campionato, in cui sono già arrivate 3 sconfitte.

La squadra allenata da Franck Haise però non è da sottovalutare e proverà a riscattarsi iniziando bene il proprio percorso europeo.

La probabile formazione

Andiamo a vedere quelle che dovrebbero essere le scelte sulla formazione che affronterà la Roma. In porta ci sarà Diouf, mentre Bombito, Bah e l’espertissimo capitan Dante dovrebbero formare la difesa a 3 di questo 3-4-2-1. Sulle corsie ci saranno Bard e Clauss, con Vanhoutte e Samed in mezzo al campo. Il reparto offensivo vedrà Kevin e l’ex Sasuolo e Atalanta Boga giocare alle spalle di Diop unico vero centravanti.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Bombito, Bah, Dante; Clauss, Vanhoutte, Samed, Bard; Kevin, Boga; Diop. Allenatore: Haise.

Dove vedere Nizza-Roma in tv e streaming

La partita tra Nizza e Roma, valida per la prima giornata della League Phase di Europa League, si giocherà mercoledì 24 settembre alle 21:00.

La gara sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Now Tv e Sky Go, ovviamente per i soli abbonati.