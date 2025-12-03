Nizza, duro comunicato dei calciatori: “Noi vittime di abusi, i responsabili devono pagare”

La lettera dei calciatori del Nizza in seguito all’aggressione subita dai propri tifosi

Continua a essere tesissima l’atmosfera a Nizza. Non tanto per una profonda crisi dal punto di vista dei risultati, quanto per un rapporto tra tifoseria e squadra davvero ai minimi storici, in seguito ai fatti di domenica 30 novembre.

I francesi, infatti, dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Lorient, sono stati aggrediti dai proprio tifosi, con episodi di vera e propria violenza fisica, in cui è rimasto coinvolto anche l’ex Atalanta e Sassuolo Jeremie Boga oltre al compagno Terem Moffi. Inoltre, sarebbero stati presi di mira anche Jonathan Clauss e il d.s. Florian Maurice.

Già il club aveva preso posizione in seguito ai fatti, condannando l’episodio e stringendosi attorno ai propri tesserati, che hanno già sporto denuncia.

Ora, però, sono i calciatori stessi che alzano la voce e si fanno sentire. Lo hanno fatto attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società.

La lettera dei calciatori

Questo è il lungo messaggio pubblicato dai giocatori del Nizza: “In seguito ai gravi incidenti verificatisi al ritorno dalla partita contro il Lorient, i giocatori dell’OGC Nice desiderano fare chiarezza e denunciare i tentativi di minimizzare o distorcere i fatti da parte di alcune persone e organizzazioni che non hanno assistito alla scena e non dispongono di prove o immagini affidabili degli eventi. Contrariamente a quanto affermato, diversi dei nostri giocatori e allenatori sono stati vittime dirette di abusi fisici (sputi e percosse) e verbali. Florian Maurice, Terem Moffi, Jérémie Boga e Jonathan Clauss, in particolare, sono stati presi di mira in condizioni inaccettabili. Due di loro soffrono ancora di conseguenze fisiche e psicologiche, che impediscono loro di tornare a competere con serenità. È stata rilevata la presenza di un gran numero di individui incappucciati, chiaramente identificati come vietati negli spazi pubblici secondo la normativa vigente. Ciononostante, la polizia non li ha dispersi né è intervenuta in modo commisurato alla gravità della situazione.

I giocatori dell’OGC Nizza condannano fermamente le carenze riscontrate nell’organizzazione e nella gestione delle misure di sicurezza. Dato il contesto, il numero di tifosi presenti e la loro evidente aggressività, le misure adottate sono state palesemente inadeguate a garantire la sicurezza dei giocatori, dello staff e di tutti coloro che sono coinvolti nella partita. I giocatori dell’OGC Nizza ribadiscono il loro totale impegno per la verità, il rispetto e la tutela dell’integrità dei giocatori e dello staff. Chiediamo un’indagine approfondita e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni affinché tali eventi non si ripetano mai più. I giocatori si rammaricano anche della scarsa considerazione data alla gravità della situazione, nonché della mancanza di supporto morale fornito, sia individualmente che pubblicamente, ai giocatori infortunati. Tutto lo spogliatoio desidera offrire il suo pieno sostegno a Jérémie, Terem, Jonathan e Florian Maurice, duramente colpiti da questi eventi, e ricordare loro che tutta la squadra è unita al loro fianco in questa dura prova”.

Il momento del Nizza

I gravissimi fatti nascono da un periodo decisamente negativo per la squadra in campo che, con quella col Lorient, ha perso 6 partite consecutive tra campionato ed Europa League. In campionato i rossoneri si trovano in decima posizione, mentre proprio in Europa la situazione è ormai compromessa.

Infatti, dopo 5 partite sono ancora fermi a zero i punti dei francesi, ultimi nella League Phase. Delusioni europee arrivate dopo quelle estive, quando la squadra era stata eliminata dai preliminari di Champions League dal Benfica, perdendo la possibilità di giocare la massima competizione continentale. La crisi nera dell’ultimo periodo ha portato così alla rottura totale con la tifoseria, che è sfociata nei comportamenti esagerati degli ultimi giorni.