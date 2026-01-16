Nizza, stallo con Boga e Moffi. Il caso può passare al Tribunale del Lavoro

Jeremie Boga e Terem Moffi chiedono ancora la risoluzione del contratto col Nizza dopo le aggressioni subite: c’è stallo tra le parti

Prosegue la situazione di stallo tra il Nizza e i suoi giocatori Jeremie Boga e Terem Moffi. I due calciatori, infatti, hanno ribadito la richiesta di risoluzione del contratto con il club francese, dopo le aggressioni subite al ritorno dalla trasferta con il Lorient lo scorso 30 novembre.

La commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel non è riuscita a trovare una conciliazione tra le due parti. Boga e Moffi avevano già richiesto la risoluzione contrattuale, sostenendo che il Nizza non sia stato in grado di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie nei loro confronti e che non abbia adempiuto al suo dovere di tutela.

Il club francese, invece, ha respinto ogni responsabilità, affermando di aver impiegato tutte le misure che servivano, e si è opposto a ogni forma di richieste di risarcimento, oltre che alla risoluzione.

Nel frattempo, i due giocatori restano in stato di inabilità lavorativa e ribadiscono la loro posizione, al momento nettamente contrapposta a quella del Nizza.

Nizza, la situazione con Boga e Moffi

La situazione resta perciò complicata. Senza un accordo, infatti, si apre la possibilità di un’azione davanti al Tribunale del Lavoro, che comporterebbe una procedura giudiziaria lunga e complessa.

Intanto, come anticipato, Boga e Moffi non sono più scesi in campo con il Nizza, che sta facendo a meno di entrambi ormai da più di un mese, gestendo una situazione molto delicata.