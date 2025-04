Incidente mortale per Nikola Pokrivač: l’ex nazionale croato aveva 39 anni

Addio all’ex centrocampista della nazionale croata: per il 39enne fatale un incidente stradale

Calcio croato in lutto: è morto, all’età di 39 anni, l’ex centrocampista della nazionale Nikola Pokrivač. L’ex calciatore è deceduto in seguito ad alcune ferite riportate in un grave incidente stradale sulla tangenziale di Turanj a Karlovac, città a circa 40 chilometri a ovest di Zagabria.

Il bilancio è di due vittime, compreso Pokrivač, e tre feriti gravi.

Nel corso della sua carriera, l’ex calciatore ha vestito le maglie – tra le altre – di Dinamo Zagabria, Monaco, Shakhtar e Rijeka.

Con la Croazia ha collezionato 15 presenze tra amichevoli, Europei e qualificazioni mondiali.