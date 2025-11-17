La Nigeria non parteciperà ai Mondiali 2026, il CT Eric Chelle parla di riti voodoo da parte della Repubblica del Congo

Niente da fare per la Nigeria di Osimhen, che fallisce l’accesso ai playoff intercontinentali per giocarsi la qualificazione al Mondiale di Calcio 2026. Per la seconda volta consecutiva, quindi, le ‘Super Eagles’ non prenderanno parte al Mondiale.

Decisiva la sconfitta a Rabat nello spareggio africano contro la Repubblica Democratica del Congo che, dopo una partita terminata 1-1 nei tempi regolamentari, si conclude 3-4 dopo i calci di rigore.

Da sottolineare il nervosismo del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, che durante la lotteria dei rigori ha puntato con rabbia verso lo staff tecnico congolese, venendo allontanato dai suoi collaboratori.

“Ogni volta prima di un nostro rigore — ha dichiarato nel post partita — uno di loro scagliava qualcosa tipo acqua… non so cosa fosse, ma era come un rito voodoo. Per questo ero nervoso”.

Nigeria, addio Mondiale

Colpa dei riti voodoo, o forse no. In ogni caso, la Nigeria di Osimhen, Lookman e Chukwueze non prenderà parte al Mondiale 2026. I rigori sbagliati di Calvin Bassey, Moses Simon e Semi Ajayi sono stati decisivi. Dall’altra parte, è stato Chancel Mbemba a segnare il penalty decisivo, regalando ai Leopardi congolesi il pass per il torneo.

Al termine del match, Chelle non ha nascosto la delusione ma ha promesso un miglioramento in vista del futuro: “Abbiamo fatto anche cose buone, ma dobbiamo correggere gli errori. Confido nella mia squadra, so che possiamo fare meglio”, ha dichiarato.