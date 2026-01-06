Nigeria-Mozambico, litigio tra Lookman e Osimhen: l’attaccante del Galatasaray chiede il cambio

La Nigeria vola ai quarti di finale della Coppa d’Africa sulle ali di Lookman e Osimhen. Prima i gol e gli assist, poi il litigio.

La Nigeria batte per 4-0 il Mozambico e diventa la sesta Nazionale a conquistare l’accesso ai quarti di finale della Coppa d’Africa dopo Mali, Senegal, Egitto, Camerun e Marocco.

Ancora una volta i protagonisti sono Ademola Lookman e Victor Osimhen, trascinatori fin qui nella competizione. Due gol per l’ex attaccante del Napoli, uno con due assist per quello di Palladino.

La somma di gol e assist dei due fin qui è di 6 reti e 5 assist e anche nella serata di ieri non è mancato lo show. Spettacolo che però, questa volta, non è stato solo con il pallone ma anche a parole.

Sul risultato di 3-0, infatti, Lookman “ignora” l’attaccante del Galatasaray e conclude l’azione da solo. Osimhen, nonostante il risultato e la prestazione, non ci sta e reagisce.

Lookman-Osimhen: Prima i gol, poi il litigio

Prima trascinano, poi litigano. Una finale di partita dolceamaro in casa Nigeria dopo la vittoria per 4-0 contro il Mozambico. Il motivo? Dobbiamo tornare ai primi minuti del secondo tempo, appena dopo il terzo gol di Osimhen. Lookman conclude un’azione senza passare il pallone a Osimhen, che sarebbe andato per la tripletta.

Mentre l’attaccante dell’Atalanta stava tornando al suo posto, l’ex Napoli si è avvicinato ed è seguito un faccia a faccia tra i due. Osimhen ha continuato a scuotere la testa e qualche minuto più tardi ha anche chiesto la sostituzione. La Nigeria accede ai quarti, ma per continuare a sognare in grande ha bisogno di far tornare il sereno tra i suoi due trascinatori.