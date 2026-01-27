Parma-Nicolussi Caviglia, si conta di chiudere la trattativa in queste ore
Il Parma accelera per Hans Nicolussi Caviglia: il club conta di chiudere in queste ore per il centrocampista
Il Parma continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e centrare la salvezza. La dirigenza è al lavoro per mettere a disposizione di Carlos Cuesta innesti funzionali già nelle prossime ore.
Per il centrocampo, come anticipato nelle scorse ore, la pista che porta a Hans Nicolussi Caviglia è entrata nella fase decisiva. Il Parma conta infatti di chiudere l’operazione in queste ore, con l’obiettivo di avere il centrocampista già domani in città qualora l’intesa venga definita senza intoppi.
Il classe 2000, attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia, rappresenta un profilo ritenuto ideale per aggiungere qualità ed equilibrio alla mediana.
I contatti sono continui e il club gialloblù spinge per arrivare rapidamente alla fumata bianca.