La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia: nuovo arrivo a centrocampo per i viola.

La Fiorentina ha messo a segno un nuovo volto a centrocampo: Hans Nicolussi Caviglia arriva dal Venezia e vestirà la maglia viola nella stagione appena iniziata. L’operazione si è chiusa dopo giorni di trattative e porterà in Toscana un giovane centrocampista già con esperienza in Serie A.

Nicolussi Caviglia ha esordito in Serie A con la Juventus. Nell’ultima stagione è stato protagonista con il Venezia, con cui ha disputato 35 partite, segnando 4 gol e servendo 3 assist.

Il nuovo centrocampista della squadra di Stefano Pioli vestirà la maglia numero 14.

La trattativa non è stata semplice: dopo un’ampia distanza iniziale, i contatti sono proseguiti fino all’incontro decisivo di giovedì 28 agosto. L’accordo prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali.

Il comunicato ufficiale

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C. Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo l’esordio in Serie A con la maglia bianconera, ha vestito anche quella della Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia ha collezionato 35 presenze, 4 gol e 3 assist. Il centrocampista indosserà la maglia numero 14”.