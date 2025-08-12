Fiorentina e Bologna tornano su Nicolussi Caviglia: la situazione

La Fiorentina e il Bologna hanno ripreso i contatti per Nicolussi Caviglia

La Fiorentina e il Bologna hanno ripreso i contatti per Hans Nicolussi Caviglia. I viola stanno cercando di lavorare ad alcune uscite in quel reparto per poi stringere sul classe 2000, mentre i rossoblù cercano ancora un centrocampista. Gli emiliani erano interessati anche a Miller, poi trasferitosi all’Udinese.

L’ex Juventus ha collezionato 35 presenze nella scorsa stagione con la maglia del Venezia, segnando 4 gol e servendo 3 assist.