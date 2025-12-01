È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano

Il tennis piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e primo italiano a vincere uno Slam: è morto all’età di 92 anni

L’Italia e il mondo intero dicono addio a una vera e propria leggenda del tennis, Nicola Pietrangeli.

Nato a Tunisi nel 1933, lo straordinario atleta azzurro è morto a 92 anni. Contraddistinto da uno stile sempre elegante dentro e fuori dal campo, che lo hanno accompagnato nella sua lunga carriera.

Pietrangeli è stato l’unico italiano inserito nella Hall of Fame mondiale e detiene ancora diversi record nella storia della racchetta, come il numero di partite disputate in Coppa Davis o le vittorie ottenute in quella manifestazione. Insieme a Orlando Sirola formò la coppia di doppio più vincente nella storia della competizione, ma il trionfo in Davis arrivò solo nel 1976, quando guidò l’Italia alla vittoria da capitano.

L’azzurro conquistò anche due indimenticabili titoli al Roland Garros nel 1959 e 1960, anni in cui raggiunse il numero 3 del mondo. Vinse anche due volte agli Internazionali d’Italia e collezionò complessivamente 48 titoli in carriera. Nel 1960 si spinse fino alla semifinale di Wimbledon, fermandosi solo contro Rod Laver.

Tennis, è morto Nicola Pietrangeli

Pietrangeli era anche un grande appassionato di calcio. Da giovane giocò come mezzala sinistra nelle giovanili della Lazio nella stagione 1951/52 e fino ai 18 anni si considerava più bravo con i piedi che con la racchetta. Il momento decisivo arrivò quando la Lazio voleva cederlo in prestito alla Viterbese: desideroso di viaggiare, rifiutò e scelse il tennis.

Ma l’azzurro non abbandonò mai completamente il pallone. Nei primi anni Cinquanta fu uno dei pionieri del calcetto in Italia, inventando insieme ad amici al Tennis Club Parioli quella che oggi chiamiamo “futsal”, contributo che gli valse il premio Bearzot alla carriera nel 2023. Al cordoglio per l’atleta si è unito anche il Napoli, che sui propri social ha scritto: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e dello sport italiano“.