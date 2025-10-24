Dopo la citazione di Tudor è arrivata la risposta dell’allenatore della Cremonese durante la conferenza di vigilia del match con l’Atalanta.

“Se al posto del Milan avesse affrontato la Cremonese, la Juventus sarebbe prima”, queste erano state le parole di Igor Tudor alla vigilia del match di UEFA Champions League contro il Real Madrid, poi perso dai bianconeri per 1-0.

Parole che l’allenatore della Juventus ha utilizzato per difendere i suoi ragazzi dopo la sconfitta di Como che, però, sono arrivate dalle parti di Cremona.

Una citazione generica o un chiaro indirizzo al club grigiorosso? L’allenatore del club lombardo, Davide Nicola, ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del match contro l’Atalanta, in programma sabato 25 ottobre alle 20:45.

Di seguito la sua risposta alle parole dell’allenatore croato.

Nicola: “Mai dire mai, è il bello del calcio”

Alla domanda sulle parole pronunciate da Tudor, Nicola ha dichiarato: “Francamente penso che intendesse che se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Sono considerazioni sue, certamente è più probabile che chi lotti per lo scudetto vinca più partite contro chi si gioca la salvezza, ma mai dire mai: è il bello del calcio”.

L’allenatore della Cremonese, quindi, non ha dato particolare peso alle dichiarazioni di Tudor ma nel calcio, come spesso viene detto, non c’è nulla di scontato. Tra l’altro, tra una settimana, è in programma proprio Cremonese-Juventus allo Zini. Un appuntamento nel quale i due si sfideranno e vedremo quale verità verrà fuori dalla partita.