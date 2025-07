Cremonese, Nicola si presenta: “Sono motivato. Nei primi giorni ho chiesto di lavorare con questo gruppo”

Le prime parole di Davide Nicola da allenatore della Cremonese

Davide Nicola riparte dalla Cremonese. Dopo la separazione con il Cagliari, l’ex allenatore di Crotone e Torino tra le altre si prepara all’avventura sulla panchina del club lombardo: “Sono altamente motivato per due motivi” – ha svelato il classe ’73 – “Sia per l’umiltà con cui mi hanno cercato che per la piacevole scoperta di una realtà che non conoscevo. Strutture, idee e potenzialità costruite nel tempo“.

Il nuovo allenatore dei grigiorossi ha svelato i motivi dietro la sua scelta: “Mi muovo sempre seguendo le mie sensazioni. Mi sono sempre mosso quando la pelle mi formicolava un po’, ed è quello che ho provato quando ho parlato con il Cav. Arvedi”

L’avventura di Davide Nicola alla Cremonese si aprirà nel segno della continuità, almeno per i primi giorni di lavoro: “In questi dieci giorni ho chiesto di lavorare con questo gruppo per valutare chi c’è già”

Di seguito le dichiarazioni complete dell’allenatore che ha sostituito Giovanni Stroppa sulla panchina de club lombardo.

Nicola: “Curiosità incredibile, cosa serve per raggiungere il traguardo”

Davide Nicola si è detto entusiasta della sua nuova avventura: “Ho una curiosità incredibile, conoscere le persone prima degli atleti. Oggi inizia il tutto“.

Per la Cremonese l’obiettivo sarà la salvezza: “Serviranno lavoro e sacrificio immenso per raggiungere un traguardo difficile“.

“Cagliari? Nessuna ferita. Sono stato molto bene”

Davide Nicola è tornato anche sulla sua avventura a Cagliari: “Nessuna ferita a Cagliari, sono stato molto bene“.

Nonostante la salvezza raggiunta, è arrivata la separazione con il club rossoblù: “Con Giulini avevamo idee diverse, quindi meglio separarsi“.