Cremonese, tra stasera e domani si terrà il terzo incontro con Nicola: la situazione

Il punto sulla panchina della Cremonese, l’ultima di Serie A che non ha ancora un allenatore: la situazione

La Cremonese lavora per il ruolo di allenatore.

Tra stasera e domani avrà luogo il terzo incontro con Davide Nicola che, a questo punto, dovrebbe essere quello decisivo.

Come abbiamo raccontato, infatti, il profilo dell’ex allenatore del Cagliari è il nome principale in questo momento per la panchina dei grigiorossi.

Cremonese che, dopo due anni di assenza, è tornata in Serie A grazie alla vittoria dei playoff contro lo Spezia e vuole fare di tutto per ottenere la salvezza, partendo proprio dalla scelta dell’allenatore.