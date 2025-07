Nico Williams, Athletic Club (Imago)

Nico Williams ha scelto di rifiutare l’offerta del Barcellona e ha rinnovato il proprio contratto con l’Athletic per 10 anni

“Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia gente, questa è casa mia“: così Nico Williams ha comunicato a tutto il mondo quella che forse è, per la Spagna calcistica, la notizia dell’estate.

Clamorosamente, rispetto a quanto circolava, l’esterno non si trasferirà al Barcellona. L’Athletic Club ha infatti annunciato che il classe 2002 ha rinnovato il proprio contratto fino al 2035, aumentando anche il valore della clausola rescissoria del 50% rispetto a quella attuale.

Una scelta di cuore da parte del giovane attaccante, che ha dimostrato fiducia nel progetto sportivo dei baschi giurando amore eterno al club della propria vita.

Di seguito il comunicato del club.

Nico Williams (IMAGO)

Athletic, il comunicato sul rinnovo di Nico Williams

“L’Athletic Club e Nico Williams hanno raggiunto un accordo per estendere il suo contratto, in scadenza nel 2027, per otto stagioni, fino al 30 giugno 2035. La clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto a quella precedente”.

La filosofia sportiva liberamente scelta dall’Athletic è una caratteristica unica che rende orgogliosi il Club, i suoi soci (che ne sono i proprietari) e i suoi tifosi. Il passo avanti compiuto da Nico Williams con questo rinnovamento riempie di orgoglio l’intera famiglia dell’Athletic Club e dipinge un quadro di un futuro tanto ambizioso quanto entusiasmante. Questo è il famoso Athletic, il famoso Athletic Club”.