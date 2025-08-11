Dagli obiettivi personali e di squadra fino ad arrivare all’idolo Messi: le parole di Nico Paz ai microfoni di Manoj Daswani.

Si avvicina la nuova stagione e Nico Paz ha raccontato ai microfoni di Manoj Daswani tutte le nuove ambizioni con il Como ma non solo. Spazio anche all’idolo di una vita: Lionel Messi.

“Il mio grande obiettivo è partecipare al Mondiale l’anno prossimo, per questo è molto importante vivere un grande anno a Como“, ha esordito parlando dei suoi obiettivi personali.

Continua poi parlando dell’albiceleste: “Ho preso una buona decisione (di unirmi all’Argentina) e ne sono felice. La Nazionale mi incoraggia, si prende cura di me, mi dà buoni consigli e mi dà tutto il suo supporto. È un vero onore farne parte“.

E poi uno sguardo al futuro: “Futuro? Si parlerà sempre, ma sono tranquillo e concentrato sul Como. Si apre una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene. Non vedo l’ora di giocare la prima partita di campionato per dimostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato“.

Le parole di Nico Paz

Nico Paz continua parlando dei momenti più belli della sua vita in campo: “Il giorno del gol in Champions con il Real Madrid contro il Napoli è stato un momento incredibile. Qualcosa che sognavo da quando ero arrivato nel club: arrivare in prima squadra e poter segnare un gol in Champions. E poi l’altro giorno speciale è stato il debutto con la maglia della nazionale Argentina. Non solo per l’esordio ma anche per come è andata la partita. Ho anche fatto un assist a Messi. Quella notte non sono riuscito a dormire molto“.

E infine su Messi ha commentato: “Fin da piccolo, il mio idolo è sempre stato Leo Messi, soprattutto grazie all’influenza della mia famiglia, che è argentina, quindi ho seguito molto la nazionale fin da piccolo. Sono cose surreali. Vederlo giocare in TV e poi improvvisamente essere lì e giocare con lui è una follia. È un grande campione in campo e fuori. È una grande persona. Quel giorno mi ringraziò molto. Io ero allucinato, come se fossi un bambino in campo“.