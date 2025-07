Nico Paz, Como al lavoro per togliere la percentuale sulla futura rivendita e le recompre

Il Como sta lavorando per avere il 100% del cartellino di Nico Paz

Il mercato in entrata del Como non è finito, anzi. Dopo aver acquistato Baturina, Jesús Rodríguez, Addai, Nicolas Kühn e Samuele Pisati, ora la squadra di Fàbregas si è messa al lavoro per un centrocampista già presente in rosa.

Si tratta di Nico Paz, argentino classe 2004 ex Real Madrid, club che però detiene ancora una percentuale sulla futura rivendita e delle clausole di recompra.

Il Como vorrebbe acquisire il 100% del cartellino di Nico Paz, ed è al lavoro proprio per togliere le clausole sopraccitate.

Sarà un’operazione lunga e complicata, ma il club lombardo sta continuando a lavorarci.