Nico Paz, Como (Imago)

Nico Paz rimarrà al Como per un’altra stagione: il Real Madrid non ha esercitato la clausola di recompra

Dopo l’ottima stagione, Nico Paz rimarrà per un altro anno al Como.

La scelta è fatta: il Real Madrid ha deciso di non esercitare la clausola di recompra a disposizione per l’argentino, che dunque rimarrà in Italia.

I Blancos avranno comunque la possibilità di riportare il talento classe 2004 a Madrid durante le prossime estati.

In caso decidessero di attivare la clausola di recompra nel 2026 dovranno pagare 9 milioni, mentre l’anno successivo il prezzo salirebbe a 10.