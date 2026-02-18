Nico Paz ammonito: salta Juventus-Como
Fabregas dovrà fare a meno di Nico Paz per il big match contro la Juventus: il trequartista è stato ammonito ed era diffidato
Brutte notizie per Fabregas verso Juventus-Como.
L’allenatore spagnolo, infatti, dovrà rinunciare a Nico Paz per il match dell’Allianz Stadium: l’argentino è stato ammonito durante Milan-Como ed era diffidato.
Il classe 2004, nel tentativo di portare via il pallone a Nkunku, lo ha colpito sulla caviglia. L’arbitro Mariani ha estratto il cartellino giallo, dunque Nico Paz dovrà saltare la prossima partita.
Assenza pesante per Fabregas, che perde un giocatore fondamentale: in questa stagione l’argentino è stato protagonista con 11 gol – l’ultimo segnato proprio stasera contro il Milan – e 6 assist.