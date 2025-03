È morto lo spagnolo Nico Hidalgo: l’ex calciatore aveva 32 anni

È morto l’ex calciatore spagnolo Nico Hidalgo: il centrocampista lottava contro un cancro dal 2021

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nico Hidalgo, ex centrocampista spagnolo. Aveva 32 anni.

Nico, che nel 2014 era stato anche acquistato dalla Juventus ma senza mai essere tesserato, lottava dal 2021 contro un cancro che lo ha costretto al ritiro dal calcio giocato nel 2022. E nella giornata di oggi, 1 marzo 2025, si è spento.

A rendere nota la notizia della triste scomparsa sono stati i club in cui il calciatore ha giocato. Tra questi, il Granada, il Cadice e il Racing Santander.

Tutti, infatti, hanno deciso di omaggiarlo con un post social o un messaggio pubblicato sul rispettivo profilo.

Il messaggio del Granada per la morte di Hidalgo

Tra i più sentiti e commoventi messaggi per la morte del giovane calciatore, c’è senza dubbio quello del Granada. Club con cui Nico è sceso in campo con la formazione B per oltre 120 partite :“Nico Hidalgo ci ha lasciato il 1° marzo 2025 all’età di 32 anni. Dietro di noi c’è un esempio innegabile di lotta e sacrificio, come ha già dimostrato nel Granada Club de Fútbol , ​​realtà che ha difeso tra il 2012 e il 2016, debuttando addirittura con la prima squadra”.

“Nato a Motril, ha potuto sentire il calore dei tifosi granadini al Granada City Trophy 2022. Quel pomeriggio, c’è stato un momento emozionante quando, insieme a Pepe Macanás, è sceso sul green del Nuevo Los Cármenes e ha ricevuto un’ovazione più che meritata dai suoi tifosi, che hanno voluto sostenerlo fin dal primo momento in una lunga e sfortunata lotta contro la malattia.Con la partenza di Nico, non se ne va solo un calciatore eccellente, ma anche una brava persona. Ma l’affetto dei compagni di squadra, degli allenatori, dei lavoratori, dei dirigenti e dei tifosi sarà sempre presente. Riposa in pace, Nico Hidalgo García“.