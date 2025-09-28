Le parole dell’esterno d’attacco dell’Atletico sulla Juventus, sua ex squadra con cui ha giocato la passata stagione.

L‘Atletico Madrid completa la rimonta e si regala un derby storico contro il Real Madrid. La squadra di Simeone, sotto per 2-1 prima dell’intervallo, ha compiuto la rimonta segnando 5 gol ai Blancos e ottenendo una di quelle vittorie il cui valore va oltre i tre punti.

Il gol di Le Normand, “l’1-2” del Real firmato Mbappe-Guler e poi l’ondata Colchonera che travolto la squadra di Xabi Alonso. Dopo il pareggio di Sorloth l’Atletico si è scatenato e ha fatto divertire la sua gente.

A divertirsi è soprattutto uno: Nico González. Tra campo e mercato il classe 1998 negli ultimi giorni giorni della finestra estiva ha lasciato la Juventus proprio per raggiungere Simeone. Una ripartenza, paragonata al passato, che il numero 23 ha descritto così.

Di seguito le parole dell’argentino ai microfoni di Sport Mediaset.

Nico: “Felice all’Atletico”

L’argentino ha iniziato commentando la prestazione incredibile della sua squadra e le emozioni provate: “Un derby così, vincere così è incredibile. Abbiamo fatto una grandissima partita, dobbiamo continuare a lavorare così. Loro hanno grandi giocatori, dobbiamo continuare a giocare e lavorare con umiltà. Julian? Fenomeno, secondo me una delle migliori punte del mondo”.

Nico, poi, si guarda indietro e parla del suo passato: “Piano piano sto tornando ai livelli della Fiorentina, Simeone mi dà fiducia e io dimostro dentro il campo quanto valgo. Juve? Non mi sentivo io, è il calcio. Cambia tanto, sono felice qui”.