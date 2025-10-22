Bologna, Niccolini: “Esperienza in Europa? Vogliamo imporre il nostro calcio”

Le parole del vice di Vincenzo Italiano alla vigilia di Steaua Bucarest-Bologna.

Dopo un avvio con rendimento e risultati altalenanti, il Bologna sembra aver ritrovato continuità nelle due ultime partite di campionato, con le vittrie contro Pisa e Cagliari.

Adesso i rossoblù cercano i primi tre punti anche in Europa League in casa della Steaua Bucarest, dopo aver iniziato con una sconfitta con l’Aston Villa e un pareggio col Friburgo.

Alla vigilia della partita, in assenza di Italiano a causa di una polmonite, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il suo vice Daniel Niccolini.

“Il nostro pubblico ci spinge sempre al massimo, come dicevo prima in conferenza stampa venire a giocare in Europa a livello ambientale non è mai facile: trovi sempre bolge e stadi pieni. Noi siamo venuti per cercare di imporre il nostro calcio“, ha esordito.

Bologna, le parole di Niccolini

Niccolini ha parlato anche della preparazione per questo match: “Questa formula ti costringe a cercare di fare punti in ogni partita, arriva in un momento in cui penso che stiamo esprimendo un buon calcio. Abbiamo recuperato anche quasi tutti gli infortunati tranne Immobile, arriviamo carichi per cercare di fare una grande partita“.

Per poi aggiungere: “Secondo me i nostri attaccanti stanno facendo un grosso lavoro. Arriveranno i gol anche per loro, in questo momento siamo a un buon punto dove stiamo facendo discretamente bene“.

Bologna, Niccolini: “Il mister sta rispondendo bene alle cure”

Il vice di Italiano si è poi soffermato sui singoli: “Dallinga titolare? Dovete chiederlo al mister, stasera ci sentiremo e faremo la formazione. Rowe? Dopo un primo periodo di adattamento normale per ogni calciatore che viene da un altro campionato sta facendo bene, ha qualità importanti. Domani col mister vedremo il da farsi“.

Infine, ha concluso parlando di Italiano: “Come sta il mister? Meglio, sta rispondendo bene alle cure, vediamo per quanti giorni dovrà rimanere ricoverato, speriamo il meno possibile. La voce del mister è sempre diversa da quella di un collaboratore, ma mi sento di dire che il gruppo è intelligente e ha voglia di fare, ha rispetto per me e lo staff. Ci siamo aiutati molto per preparare questa partita“.