Bologna, Niccolini: “Questa vittoria è per Italiano”

Le parole del vice di Vincenzo Italiano dopo la vittoria del Bologna contro la Steaua Bucarest

Prosegue il momento positivo del Bologna, che dopo due vittorie consecutive in Serie A trova i primi tre punti anche in Europa League.

I rossoblù hanno vinto per 2-1 in casa dell’FCSB, quella che era la Steaua Bucarest.

Decisivi i gol nel primo tempo di Odgaard e Dallinga per la vittoria della squadra di Vincenzo Italiano, assente in panchina a causa di una polmonite che lo ha tenuto fuori negli ultimi giorni.

Al termine della partita, è stato il suo ex Daniel Niccolini a commentare la prova della squadra ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Bologna, Niccolini: “L’approccio è stato quello giusto”

Il vice di Italiano ha iniziato così: “L’approccio è stato quello giusto, i primi 30-35 minuti abbiamo fatto bene, poi ci sta soffrire un pochino in trasferta. Abbiamo avuto tantissime occasioni per il terzo gol sia sul 2-0 che dopo il 2-1 loro. Abbiamo preso un palo oltre a tante parate del portiere, ci è mancato solo quel gol per chiuderla oggi“.

Per poi proseguire con un pensiero a Italiano: “Non l’ho ancora sentito, ci tenevamo a dedicargli questa vittoria, perché è uno che vive di calcio e soffriva a stare a casa e guardare la squadra in tv“.

Niccolini: “Dovevamo essere più altruisti”

Niccolini ha poi parlato anche di singoli, cominciando da Odgaard: “Nella nostra squadra abbiamo tanti doppioni, anche tre o quattro giocatoi nello stesso ruolo. Le sue caratteristiche però quasi nessuno le ha. Ha tiro, passaggio, sacrificio e fa anche gol“.

Infine ha concluso parlando degli attaccanti: “In certe situazioni dobbiamo essere un pochino più altruisti, perché dovevamo chiudere la partita per soffrire un pochino di meno. Capisco gli attaccanti che vogliono fare gol, come oggi Orso che non aveva ancora fatto gol, per questa volta glielo possiamo perdonare. Dallinga? i allena sempre forte ed è sempre positivo. Ha cartteristiche importanti e secondo me sta facendo molto molto bene“.