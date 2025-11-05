Le parole di Daniel Niccolini, vice-allenatore del Bologna, in conferenza stampa prima della partita contro il Brann.

Il Bologna torna a giocare in Europa League: dopo la vittoria in casa del Parma, i rossoblù cercano di bissare l’1-3 nel derby emiliano.

In Europa, la squadra di Vincenzo Italiano ha trovato la prima vittoria in casa del FCSB, grazie ai gol di Odgaard e Dallinga, dopo essere uscita sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa.

Ad attendere il Bologna ci sarà il Brann, attualmente a punteggio pieno dopo le vittorie contro i Rangers e l’Utrecht.

In panchina dovrebbe tornare Vincenzo Italiano, reduce da un’assenza per polmonite. In vista della partita, però, ha parlato ancora Daniel Niccolini, suo assistente: di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, Niccolini: “In Europa tutte le squadre sono forti”

Niccolini ha iniziato parlando dell’avversario che attende i rossoblù: “Sarà una partita molto importante, in Europa tutte le squadre sono preparate e forti. Giochiamo noi in casa e dobbiamo imporre il nostro gioco per portare a casa i 3 punti. La loro è una squadra fisica e organizzata, che in Europa ha già fatto due vittorie. Nel loro campionato sono aggressivi, c’è da vedere come verranno a giocarsi la partita qua“.

Per poi parlare anche del metodo di lavoro dello staff di Italiano, atteso di nuovo in panchina: “Da 8 anni che io e il mister lavoriamo insieme alleniamo tutti nelle stessa maniera. Tutti possono giocare, tutti devono sapere i nostri concetti e devono poter stare in campo. Io e il mister ci alterneremo molto durante la partita ma, tempo permettendo, dovrebbe tornare in panchina“.

Niccolini: “Napoli? Ci penseremo dopo la partita”

Il vice allenatore del Bologna ha poi parlato dell’inofrtunio che terrà fuori Freuler: “Ci dispiace molto per il suo l’infortunio, perché è un giocatore fondamentale e un uomo importante nello spogliatoio. Abbiamo tanti giocatori validi con caratteristiche diverse, sceglieremo chi mettere in campo. Domani avremo Moro, Ferguson e Pobega, poi decideremo la formazione“.

Infine, ha chiuso con una battuta sul Napoli, avversario della prossima giornata di campionato: “Ci penseremo dopo la partita“.