Le parole del vice allenatore del Bologna dopo il pareggio contro il Brann

Finisce con qualche rammarico per il Bologna la partita della quarta giornata di Europa League contro il Brann, terminata col risultato di 0-0.

I rossoblù rimangono in inferiorità numerica a metà primo tempo, a causa di un’espulsione diretta per Lykogiannis, ma con una prova di grande cuore rimangono in partita e addirittura chiudono in crescendo, andando più volte vicino al vantaggio.

Alla fine, però, la squadra di Vincenzo Italiano deve accontentarsi di un solo punto. Sono cinque in totale quelli arrivati finora nella competizione, che al momento li vede nell’ultima posizione utile per il passaggio ai playoff (qui la clasifica della League Phase).

Daniel Niccolini, vice allenatore degli emiliani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della prestazione dei rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni

Bologna, Niccolini: “Grande reazione, volevamo rimanere aggressivi”

Il vice allenatore del Bologna non ha nascosto i rimpianti per il risultato, nonostante l’espulsione di Lykogiannis già nel corso del primo tempo: “Grande reazione, siamo stati compatti e abbiamo difeso con i denti. Il Brann non ha tante occasioni. Peccato per l’ultima palla alla fine, i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una grande partita“.

La chiave per la buona prestazione dei rossoblù, secondo Niccolini, è stato l’ottimo atteggiamento dopo il rosso: “Abbiamo deciso di giocare 4-2-3 per rimanere aggressivi, ci siamo riusciti. All’intervallo abbiamo detto di continuare a giocare e di rimanere aggressivi, di cercare la giocata di un singolo per provare a vincere la partita. E per poco non c’è riuscito“.

“Espulsione? Dal campo sembrava che…”

Riguardo l’episodio del cartellino rosso, Daniel Niccolini ha dichiarato: “Dal campo sembrava che avesse fatto prima la giocata, in Italia forse la possono anche togliere. L’arbitro ha deciso di non andare a vederla e ci ha lasciato per 70 minuti in inferiorità“.

L’intervista al vice allenatore del Bologna si è conclusa con un elogio alla prestazione della squadra: “Prestazione molto positiva, i ragazzi hanno continuato a lottare, abbiamo messo tantissimi palloni in mezzo, non mi ricordo parate di Łukasz o situazioni talmente pericolose da prendere gol“.