Da Empoli-Roma al gol che poteva salvare la Samp: 1 anno di Niang

La parabola di Niang in meno di un anno: da eroe salvezza dell’Empoli in Serie A al gol che poteva evitare la retrocessione in Serie C alla Sampdoria.

26/05/2024, stadio Carlo Castellani di Empoli: scontro decisivo per corsa Europa e salvezza tra i toscani e la Roma. In contemporanea di gioca allo Stirpe Frosinone-Udinese, gara vinta dai bianconeri con il gol di Davis.

Minuto 93, alla squadra di Nicola serve una vittoria. Palla arriva sul destro di Niang che segna sul primo palo. Empoli salvo, l’attaccante diventa l’eroe di una notte e di un anno intero.

13/05/2025, stadio Menti di Castellammare di Stabia: scontro decisivo per la corsa salvezza in Serie B. Alla Sampdoria serve vincere, per non sperare nei risultati delle altre.

Dopo nemmeno un anno, Niang ha di nuovo la palla per salvare le sorti di un club intero. Apre il piatto destro ma non riesce a dare abbastanza angolo al tiro. Il portiere blocca e sarà l’ultima occasione per i blucerchiati.

Stessa storia, diversi finali

La Sampdoria non ce l’ha fatta a evitare la sua prima retrocessione in Serie C. Non basta lo 0-0 al Menti contro la Juve Stabia, il 13 maggio 2025 è diventato il giorno di una delle pagini più tristi della storia del club.

Stessa storia, diverso il finale. Arrivato a stagione in corso, con un solo obiettivo: salvare la squadra con i suoi gol. A distanza di meno di un anno però, a Niang non è riuscito il bis.