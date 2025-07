Torino, prosegue la trattativa con il Napoli per Ngonge: gli azzurri vogliono l’obbligo di riscatto

Continua il lavoro tra Torino e Napoli per Cyril Ngonge: nodo obbligo di riscatto nella trattativa.

Il Torino continua a lavorare con il Napoli per portare in granata Cyril Ngonge. Le due società sono al tavolo per definire la formula dell’operazione, con il club azzurro che spinge per inserire un obbligo di riscatto.

I granata insistono per il diritto di riscatto, con Baroni che potrebbe riaccogliere un suo punto fermo nel suo Verona.

L’inserimento dell’obbligo potrebbe facilitare anche un’altra operazione parallela, quella che porterebbe Vanja Milinković-Savić a titolo definitivo al Napoli. Il portiere serbo resta infatti un obiettivo concreto per gli azzurri, e la doppia trattativa potrebbe aiutare entrambe le squadre a chiudere due colpi in un’unica manovra: Milinkovic-Savic sarebbe l’ideale per la squadra di Antonio Conte, che cerca un portiere che possa lottare per guadagnare il posto da titolare.

Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un accordo e consentire a Ngonge di iniziare la nuova stagione con la maglia del Torino.