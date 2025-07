Torino, ufficiale l’arrivo di Ngonge dal Napoli

Il Torino annuncia l’arrivo di Cyril Ngonge: è ufficiale

Un colpo per reparto. Dopo l’annuncio di Ardian Ismajli per la difesa e Tino Anjorin, nella serata di giovedì 24 luglio il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Cyril Ngonge per la fascia destra d’attacco.

Il calciatore belga classe 2000 si trasferisce in granata dal Napoli con la formula del prestito oneroso (a 1 milione di euro) con diritto di riscatto, fissato tra i 16 e i 17 milioni di euro.

Con il trasferimento a Torino, Ngonge ritrova Marco Baroni, suo allenatore all’Hellas Verona nella seconda parte della stagione 2023/24.

Ora una nuova esperienza in Italia: è ufficiale l’acquisto di Ngonge da parte del Toro.

Torino, ufficiale l’arrivo di Ngonge: il comunicato

Il Torino ha annunciato l’acquisto di Ngonge con il seguente comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge“.

Prosegue: “Ngonge è nato a Ukkel, in Belgio, il 26 maggio 2000. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Club Bruges, ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2018 nella gara vinta contro lo Standard Liegi. Nove giorni dopo un altro debutto, questa volta in Champions League, dove è sceso in campo da titolare nella sfida contro l’Atletico Madrid. Dopo le esperienze in Eredivisie, il massimo campionato olandese, con le maglie di RKC Waalwijk e Groningen, nel gennaio 2023 è approdato in Italia, al Verona. In un anno in maglia gialloblù ha collezionato 36 presenze, 11 gol e 3 assist venendo valorizzato anche dal tecnico Marco Baroni. Nel gennaio 2024 è stato acquistato dal Napoli e nella stagione appena conclusa ha contribuito alla conquista dello Scudetto, il quarto nella storia del Napoli. Per lui anche una presenza con la nazionale del Belgio: è sceso infatti in campo il 10 ottobre 2024 in occasione della gara di Uefa Nations League contro l’Italia. Tutto il Torino Football Club accoglie Cyril Ngonge con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!“.