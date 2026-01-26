L’Espanyol piomba su Ngonge: contatti in corso con Torino e Napoli
Il futuro dell’attaccante può essere in Spagna: si cerca l’intesa tra i tre club
Sirene spagnole per Cyril Ngonge, a cui avevano pensato a inizio mercato diverse squadre italiane e su cui ora è piombato l’Espanyol.
Per un suo trasferimento, però, va raggiunta l’intesa tra 3 club.
Infatti, l’attaccante belga sta giocando in prestito al Torino in questa stagione, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli.
Per questo, ora il club catalano deve trovare un accordo con entrambe le società per arrivare al classe 2000. I contatti sono già in corso.