Napoli, via libera per la partenza di Ngonge all’Espanyol: operazione in prestito con diritto
Cyril Ngonge va all’Espanyol in un’operazione con il Napoli in prestito con diritto di riscatto: oggi la partenza
È arrivato il via libera per la partenza di Cyril Ngonge all’Espanyol.
Il giocatore risolverà il prestito con il Torino (che aveva diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro) e dal Napoli passerà alla squadra spagnola.
Operazione molto simile a quella intrapresa in precedenza con il club granata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.
Il giocatore partità nel primo pomeriggio di venerdì 30 gennaio destinazione Barcellona, prima di raggiungere il suo nuovo club.