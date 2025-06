Neymar espulso e e Santos sconfitto: “Ho sbagliato, scusatemi”

Continuano le difficoltà di Neymar in Brasile

Procede con più difficoltà rispetto al previsto il ritorno di Neymar in Brasile con la maglia del Santos.

L’ex Barcellona è lontano dalla condizione dei suoi giorni migliori e si è reso protagonista in negativo nella sconfitta dei suoi contro il Botafogo.

Il numero 10 ha lasciato i suoi in inferiorità numerica a causa di un’espulsione per doppio giallo. Il primo arrivato a fine primo tempo per un fallo al limite, il secondo al 76′ per un tocco di mano intenzionale con cui ha messo la palla in rete (gol che non convalidato) quasi replicando la celebre “mano de Dios” di Maradona.

Follia che ha portato alla sconfitta i suoi, che in dieci contro undici hanno subito il gol decisivo all’86’. In seguito Neymar ha chiesto scusa sui social.

Lo sfogo prima delle scuse

Nel post partita, la reazione di Neymar è stata più a caldo, con polemiche per il primo cartellino giallo: “Il secondo giallo ci sta, ma il primo è uno scherzo. Ci sono arbitri pessimi in giro, è solo la mia opinione. Per favore, non punitemi di nuovo”.

Poi, sui social, sono arrivate le scuse: “Ho sbagliato, scusatemi. Se non fossi stato espulso, avremmo potuto vincere. Quei tre punti li potete contare su di me”.

Come sta andando la seconda avventura di Neymar al Santos

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, per ora in campo si sta vedendo un Neymar ben lontano dalla miglior versione che abbiamo conosciuto in Europa. Dopo un discreto inizio con 3 gol e 3 assist in 7 partite di campionato paulista, che gli era valso il ritorno tra i convocati del Brasile, il suo rendimento è andato in calando.

L’ultimo gol di Neymar risale al 3 marzo, mentre non ne è arrivato nemmeno uno nelle successive cinque partite giocate. Nel mezzo uno stop di un mese per infortunio, prima di un ritorno opaco in campo nel Brasileirao, che ora vede il Santos in zona retrocessione. Con 8 punti in 11 partite, i bianconeri hanno bisogno del suo apporto per uscire dalle difficoltà.