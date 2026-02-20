Neymar non esclude il ritiro: “Potrei decidere di smettere a dicembre”

Neymar non è certo del suo futuro: O’Ney ha rivelato che non sa che cosa succederà e che potrebbe ritirarsi a dicembre

Il futuro di Neymar resta avvolto dall’incertezza. Intervistato da Cazé TV, l’attaccante brasiliano non ha escluso l’ipotesi del ritiro già al termine dell’anno: “Non so cosa succederà in futuro. Non so come sarà il prossimo anno. Può darsi che a dicembre voglia ritirarmi. Vivo giorno per giorno. Quest’anno è molto importante, non solo per il Santos ma anche per la nazionale, perché è l’anno del Mondiale. Per me è una grande sfida. Non so cosa accadrà, potrei anche smettere, ma sarà una decisione presa con il cuore”. Parole che fotografano un momento delicato nella carriera del fuoriclasse verdeoro, sempre più condizionata dagli infortuni.

Dopo l’addio al Paris Saint-Germain, il percorso di Neymar è stato infatti un continuo saliscendi. Nell’estate 2023 il brasiliano si era trasferito all’Al Hilal per circa 90 milioni di euro, ma la parentesi in Arabia Saudita è durata appena un anno e mezzo: un grave infortunio subito con la Seleção ha compromesso definitivamente la sua esperienza, spingendo il club a lasciarlo tornare in patria.

A dodici anni dalla partenza verso l’Europa, il numero 10 è così rientrato al Santos, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. L’obiettivo era un ritorno da protagonista, magari con vista sul Mondiale 2026. Miglior marcatore nella storia del Brasile con 79 reti in 128 presenze, Neymar sperava di riconquistare stabilmente la maglia della nazionale.

Nonostante i problemi fisici, il Santos ha scelto comunque di puntare su di lui, rinnovando il contratto fino a dicembre 2026. Resta però da capire se quello di O’Ney sarà davvero un ultimo capitolo o l’addio definitivo al calcio giocato.