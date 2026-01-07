Neymar, ufficiale il rinnovo con il Santos: “Il mio posto è qui”

È ufficiale il rinnovo di Neymar con il Santos fino al 31 dicembre 2026: il comunicato del club bianconero e la soddisfazione dell’ex PSG

Neymar resta al Santos. È ufficiale il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dell’ex stella di Barcellona e PSG con il club bianconero, come comunicato dalla stessa società brasiliana: “Il Principe di Vila Belmiro resta a casa fino al 2026! Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello“.

Lo stesso classe ’92 non ha nascosto la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me. Ci sono stati momenti di gioia ed ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore“.

Con un occhio già al futuro: “Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. E’ con voi che voglio realizzare i miei sogni“.