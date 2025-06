La rivelazione di Neymar sul possibile trasferimento al Flumense: il giocatore avrebbe potuto giocare il Mondiale per Club.

Neymar non parteciperà alla prima storica edizione della FIFA Club World Cup, ma ha svelato di essere stato molto vicino a farlo.

A raccontarlo è stato lo stesso fuoriclasse brasiliano, tornato al Santos, in un’intervista che ha acceso i riflettori su un retroscena di mercato rimasto finora sotto traccia.

“C’è stata una seria possibilità che andassi alla Fluminense per giocare il Mondiale per Club”, ha ammesso Neymar, spiegando di essere stato realmente a un passo dal club carioca, qualificato alla competizione internazionale che si svolge negli Stati Uniti.

Un’operazione che avrebbe portato O’Ney a disputare il torneo da protagonista, nel tentativo di aggiungere un altro trofeo al suo ricchissimo palmarès.

Alla fine, però, il trasferimento non si è concretizzato, per scelta dello stesso giocatore. “Ho deciso di non procedere con l’accordo e di restare al Santos”, ha spiegato Neymar, motivando la scelta con il desiderio di recuperare la forma fisica. “Non sono ancora al 100%, voglio tornare nelle migliori condizioni il prima possibile”.

La rivelazione del presidente del Fluminense su Neymar

Il presidente del Fluminense, Mario Bittencourt, ha confermato la trattativa a ESPN: “Neymar ci ha fatto capire di essere molto interessato, ma in quel momento era totalmente concentrato sul suo recupero e sull’impegno con il Santos per affrontare le difficoltà del presente. È un atleta cresciuto lì, e il suo atteggiamento è stato davvero ammirevole e rispettoso. Ha voluto spiegare personalmente le ragioni della sua decisione, mostrando considerazione anche verso di noi. Non ha chiuso la porta per il futuro, anzi: se le condizioni lo permetteranno, chissà. Parliamo di un nome importante, di un giocatore straordinario. Per quanto mi riguarda, merita di tornare in nazionale appena ritroverà la condizione migliore”.

Dopo l’ultima, sfortunata esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, segnata da un grave infortunio, Neymar ha scelto di rimettersi in gioco nel club dove tutto è cominciato.