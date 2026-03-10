A pochi giorni dalla lista ufficiale dei preconvocati del Brasile, si ferma di nuovo per infortunio Neymar: le novità

Neymar si ferma di nuovo per infortunio. Il brasiliano ha riportato un persistente affaticamento muscolare e non sarà a disposizione del Santos per la prossima gara di campionato.

Il 34enne brasiliano salterà dunque la partita contro il Mirassol. “Una scelta precauzionale“, ha spiegato il club.

Ma le conseguenze potrebbero essere più gravi del previsto. Questo perché l’ex Psg e Barcellona era tra i candidati per rientrare nella lista dei preconvocati di Carlo Ancelotti in vista delle amichevoli contro Francia e Croazia del Brasile ma soprattutto del prossimo Mondiale in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La lista completa sarà diramata ufficialmente il 16 marzo e il c.t. verdeoro ha già dichiarato che chiamerà solo chi sarà al meglio della propria condizione fisica.

Altro infortunio per Neymar, Brasile a rischio

Dal Brasile arrivano notizie circa anche un viaggio di Carlo Ancelotti per andare a vedere dal vivo Neymar in campionato. Con il giocatore che però non è stato convocato per tornare a disposizione per la gara di domenica 15 marzo contro il Corinthians.

L’attaccante è il capocannoniere della nazionale verdeoro, nonostante l’ultima presenza risalga all’ottobre del 2023 anche a causa dei tanti infortuni riportati nel corso degli ultimi anni della sua carriera.