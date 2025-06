Le parole del CT del Brasile in un’intervista rilasciata alla CONMEBOL: il suo consiglio al fuoriclasse brasiliano.

Dopo aver ottenuto la qualificazione aritmetica ai prossimi Mondiali che si terranno nel 2026, il Brasile si proietta già al futuro attraverso le parole del proprio commissario tecnico.

Carlo Ancelotti, in un’intervista rilasciata alla CONMEBOL, ha parlato della rosa a sua disposizione e dei tasselli più importanti.

Tra questi, l’ex allenatore del Real Madrid ha parlato anche di Neymar. Qualità superiore ma spesso alle prese con infortuni e stop forzati.

Ancelotti ne ha parlato così, svelando se sarà centrale o meno nel progetto della Nazionale Verdeoro.

Ancelotti: “È un giocatore molto importante per noi”

Carlo Ancelotti conta su Neymar Jr. L’ex attaccante del PSG aveva svelato di essere stato vicino al Fluminense ma di aver preferito il rinnovo con il Santos, dove è cresciuto e tornato a gennaio. Il motivo? O’Ney vuole recuperare al meglio da un infortunio e tornare al 100%.

Il CT della Nazionale Brasiliana ha spiegato di puntare su Neymar e ne ha approfittato per dargli un consiglio in vista dei prossimi impegni, Mondiale su tutti: “Deve prepararsi bene e ha il tempo per farlo. È un giocatore molto importante per noi in vista del Mondiale”.