Le parole dell’ex centrocampista del Milan, ora al Newcastle in Premier League, sulle prospettive legate al suo futuro.

Sandro Tonali è uno dei cardini del passato recente e soprattutto del presente del Newcastle. Corsa, ritmo e tecnica sono caratteristiche che il centrocampista italiano ha affinato in Premier League, campionato nel quale dimostra di essere settimanalmente uno dei migliori in circolazione.

Il Newcastle lo sa e se lo tiene stretto, ma i piani del futuro di Tonali potrebbero presto essere diversi. In seguito alla vittoria per 2-0 contro l’Athletic Bilbao, l’ex Milan ha parlato del momento dei Magpies e, in particolare, del suo futuro.

Le ambizioni per un calciatore possono essere decisive. Di questo si tratta il calcio. Un riassunto del concetto espresso da Tonali che ora si trova bene a Newcastle ma non vuole fare promesse, proprio perché in questo sport le cose cambiano in fretta.

Di seguito le sue parole.

Tonali: “Nel calcio si valutano le opportunità”

Sandro Tonali ha dichiarato: “Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire ‘voglio restare qui per 10 anni’ e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. La scorsa estate è stata difficile per noi e per Alex Isak, ma questo è il calcio”.

Infine, Tonali ha spiegato: “Se hai un’opportunità per la tua vita, per un’altra squadra, devi valutare tutto con attenzione nel calcio. Non voglio dire ‘voglio restare 10 anni’, ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre”.