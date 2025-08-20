Il Newcastle risponde a Isak: “Siamo delusi, vogliamo tenere i giocatori migliori”

Il Newcastle risponde alla dura lettera di Alexander Isak: il comunicato del club bianconero

Botta e risposta. Il Newcastle, tramite un comunicato ufficiale, ha risposto alla dura lettera di Alexander Isak, condivisa tramite i canali social del classe ’99. L’attaccante svedese, in particolare, parlava di promesse infrante: “Quando la fiducia viene meno, la relazione non può continuare“.

La società bianconera si è detta delusa del comportamento dell’ex Real Sociedad, sul quale da tempo c’è l’interesse del Liverpool: “Siamo delusi di essere stati informati da un post sui social media pubblicato da Alexander Isak questa sera. Precisiamo che Alex rimane sotto contratto e che nessun dirigente del club ha mai preso l’impegno di lasciarlo partire dal Newcastle United quest’estate“.

Le ambizioni del Newcastle sono chiare: “Vogliamo tenere i nostri giocatori migliori, ma comprendiamo anche che i calciatori abbiano i propri desideri e ascoltiamo le loro opinioni. Come spiegato ad Alex e ai suoi rappresentanti, dobbiamo sempre tenere in considerazione il miglior interesse del Newcastle United, della squadra e dei nostri tifosi in ogni decisione, e siamo stati chiari sul fatto che le condizioni per una cessione in questa estate non si sono verificate. Non prevediamo che tali condizioni si realizzino“.

I bianconeri sono quindi pronti a riaccogliere Alexander Isak: “Questo è un club orgoglioso, con tradizioni radicate, e ci impegniamo a mantenere il nostro spirito familiare. Alex rimane parte della nostra famiglia e sarà accolto di nuovo quando sarà pronto a ricongiungersi con i suoi compagni di squadra“.