“Per chi non ha superato la notte”. Newcastle, dedica speciale per la vittoria della Carabao Cup | FOTO

Dedica speciale dei tifosi del Newcastle per la storica vittoria della Carabao Cup contro il Liverpool

Emozioni, da sempre. Il calcio è fondato su questo. Emotività dei calciatori in campo, emozioni dei tifosi sugli spalti. Tra dediche speciali e tanto altro.

E proprio questo è quello che è emerso – ancora una volta – in occasione di Newcastle-Brenford di Premier League.

I sostenitori delle Magpies, a pochi giorni dalla storica vittoria della Carabao Cup da parte dei loro beniamini imponendosi sul Liverpool di Arne Slot, hanno voluto dedicare il trofeo in maniera speciale.

Uno striscione apparso in occasione delle gara della 30ª giornata contro le Bees, terminata poi per 2-1, ha commosso i tifosi di molte altre squadre. Perchè il calcio è molto più di un semplice gioco.

La dedica speciale dei tifosi del Newcastle

“For all the ones who didn’t make the night“. Ovvero “Per tutti quelli che non hanno superato la notte“. Una dedica insolita e decisamente speciale, a tutte le vittime di suicidio, che non hanno quindi potuto assistere alla vittoria e partecipare alla fantastica parata che ha visto oltre 150 mila tifosi del Newcastle riversarsi per le strade.

La musica incontra spesso il calcio. Le canzoni rap di Leao o Moise Kean, ma non solo. Anche in questo caso, c’è stata una fusione speciale: la citazione dall’ultimo verso del brano “The Dying Light” di Sam Fender.

Una dedica speciale a tutte le persone che si sono tolte la vita e che, quindi, non hanno potuto vivere una notte felice e spensierata tra festeggiamenti e cori. La percentuale di suicidio nel North East (zona in cui si trova appunto Newcastle), infatti, è la più alta dell’intero Regno Unito.