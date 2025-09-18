Le scelte di Eddie Howe e di Hans-Dieter Flick per la gara tra il Newcastle e il Barcellona, in programma per le 21:00 al St.James Park

Pochi minuti all’esordio in questa Champions League per il Newcastle di Eddie Howe e il Barcellona di Hans-Dieter Flick.

I bianconeri nelle prime quattro giornate di Premier League hanno raccolto una vittoria contro il Wolverhampton, una sconfitta contro il Liverpool e due pareggi contro Aston Villa e Leeds.

I blaugrana, invece, nelle prime quattro di gare di Liga hanno raccolto 10 punti vincendo contro Osasuna, Levante e Valencia e pareggiando contro il Rayo Vallecano.

Da un lato tante conferme, dall’altro qualche cambio nell’11 titolare: le formazioni ufficiali di Newcastle-Barcellona.

Le formazioni ufficiali di Newcastle-Barcellona

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Eddie Howe.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, G. Martín; de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Dove vedere Newcastle-Barcellona in streaming e TV

La gara tra il Newcastle e il Barcellona, in programma per giovedì 18 settembre alle 21:00 al St.James Park e valido come primo turno di Champions League, sarà visibile su SkySport sui canali SkySportCalcio (203) e SkySport (253). Lo streaming sarà disponibile tramite l’app di SkyGo.