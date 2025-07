Bayern Monaco, Neuer: “Infortunio Musiala? Donnarumma non doveva intervenire in quel modo”

Le parole del portiere tedesco rilasciate dopo la sfida contro il PSG

Il Bayern Monaco rimedia una sconfitte contro il PSG: i francesi superano 2-0 i tedeschi grazie ai gol di Doue e Dembele.

Ma è al 46′ che avviene, probabilmente, uno degli episodi decisivi. Il contrasto tra Donnarumma e Musiala provoca al classe 2003 un infortunio che lo costringe a lasciare il campo. “Quella è una situazione in cui non devi entrare in quel modo” ha detto Neuer in zona mista.

Il portiere ha aggiunto. “È rischioso. Sono andato da lui (Donnarumma, ndr) e gli ho detto: ‘Non ti piacerebbe andare a vedere il nostro giocatore?'”.

Il tedesco, infine, sottolinea il gesto del portiere italiano. “È giusto, per rispetto, andare lì e augurare il meglio al ragazzo. E lui l’ha fatto. La correttezza è sempre una parte fondamentale. Avrei reagito diversamente.”

PSG-Bayern Monaco, decidono Doue e Dembele

Il PSG – dunque – accede alle semifinali del Mondiale per club grazie alle reti, arrivate nel secondo tempo, di Doue e Dembele.

I francesi, nel corso della fase a gironi, hanno battuto l’Atletico Madrid, i Seattle Sunders e hanno rimediato una sconfitta con il Botafogo. Negli ottavi di finale è arrivato il successo contro l’Inter Miami dell’ex Lionel Messi e adesso, dunque, la vittoria contro il Bayern Monaco.