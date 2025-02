Monza, Nesta: “Dobbiamo fare punti con le squadre alla nostra portata”

Le dichiarazioni di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma

Il ventiseiesimo turno di campionato si è chiuso con il posticipo tra Roma e Monza.

I giallorossi di Ranieri hanno superato la squadra di Nesta con il risultato di 4-0: a segno Saelemaekers, Shomurodov, Angeliño e Cristante.

Dopo la partita, Alessandro Nesta ha commentato la sconfitta sul campo della Roma nell’intervista post-gara.

Di seguito i commenti dell’allenatore biancorosso ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Nesta nell’intervista dopo Roma-Monza

I commenti di Nesta: “A qualsiasi squadra se levi 8 giocatori e giochi contro la Roma con la qualità che ha, rischi di prendere 4 gol. Oggi c’era troppa differenza. È dura. Possiamo fare di più ma oggi l’hanno vinta loro“.

A seguire: “Dobbiamo vincere le partite che possiamo vincere. Oggi giocare contro la Roma con l’emergenza che abbiamo era difficile. Dobbiamo fare punti con le squadre alla nostra portata“.

L’intervista post-gara di Nesta

Poi ha aggiunto: “Salvezza? Per provare a fare questa impresa abbiamo bisogno di giocatori. Il calcio è fatto di giocatori e di differenza tra i giocatori: ci sono calciatori importanti e altri meno. Se perdi tutti questi giocatori, qualsiasi squadra può andare in difficoltà, anche l’Inter. Bisogna tenere su la squadra perché oggi sicuramente sarà demoralizzata, bisogna tenerla viva. Oggi la differenza era tanta per me“.

Nella parte conclusiva dell’intervista, Nesta ha dichiarato: “Giovani? Ci sono quelli come Bianco che sono qua da inizio anno e altri che sono arrivati a gennaio. I giovani senza i vecchi in campo magari fanno fatica e vanno in difficoltà. Per crescere, loro hanno bisogno di quelli che sanno gestire le partite. Gente con esperienza“.