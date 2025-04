Monza, Nesta: “Non darò mai le dimissioni. Affonderemo insieme”

Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo la partita contro il Como.

Cade ancora il Monza, che nel match di sabato 5 aprile alle 15:00 contro il Como cede per 1-3. Decisive le reti di Diao, Ikoné e Vojvoda, che rispondono a Dany Mota.

Proteste da parte della tifoseria dei padroni di casa, che al termine del match non hanno risparmiato di fischi la squadra.

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha chiesto scusa alla tifoseria, per poi parlare dell’accaduto in conferenza stampa.

Di seguito le parole dell’allenatore biancorosso.

Nesta: “Le scuse? Giusto così”

Alessandro Nesta ha esordito: “Le mie scuse? È giusto cosi, non sono solo i giocatori. anche io c’entro in tutto questo avverto i giocatori in grande difficoltà, in questo momento il problema è che dopo un tempo crolliamo. I nostri tifosi non ci hanno detto quasi niente, quando sono venuti al centro sportivo ci hanno incoraggiato. Cori contro società? Tocca a tutti. Io Pedro Pereira, Birindelli, Kyriakopoulos, li ringrazierò sempre perché gli altri anni erano abituati a fare 10 partite, oggi ne fanno più di 30. Io mi prendo le critiche, ma oggi mi sento di parlare bene dei miei giocatori cacceranno via me o i giocatori ma fino alla fine io li difenderò”.



L’allenatore non vuole mollare: “Non mi è mai capitato di perdere così tanto nella mia vita. Le dimissioni non le darò mai perché non mollo mai, affondiamo e io affondo con loro”.

Poi, ha continuato: “Io non associo le nostre sconfitte agli arbitri, sarebbe troppo facile così. Bisogna parlare di noi. A me non frega niente di chi arbitra, non so nemmeno chi ci ha arbitrato oggi. Mercato invernale? Io non boccio nessuno, ma non abbiamo tempo per far crescere giocatori in 3/4 mesi. Qualcuno è indietro perché è giovane. A volte bisogna prendere la strada più corta: ovvero mettere dentro chi ha più esperienza ma io non boccio nessuno”.