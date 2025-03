Alessandro Nesta (Credits: Domenico Bari)

Le parole dell’allenatore del Monza sulla Nazionale, su Daniel Maldini e non solo

Weekend a bocce ferme per le squadre di club, che hanno dunque la possibilità di riposarsi e prepararsi al meglio per il finale di stagione.

Tra quelle con il maggior lavoro da fare c’è certamente il Monza, attualmente ultimo in classifica e a 10 punti dalla zona salvezza. I brianzoli hanno richiamato da qualche giornata Alessandro Nesta in panchina, e l’ex difensore di Lazio e Milan sta provando a fare l’impresa.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Nesta ha parlato in un’intervista della situazione della nazionale italiana, di Daniel Maldini e non solo.

Prima di tutto, ha dichiarato: “Gli azzurri domani possono ribaltare il risultato. La Germania è molto forte, ha dei grandi giocatori che a noi mancano ma noi siamo l’Italia. Ce la andiamo a giocare, la Germania con noi ha faticato sempre quindi speriamo di fare loro una sorpresa”.

“All’Italia manca un giocatore che salti l’uomo”

A questo ha poi aggiunto: “Mi è piaciuto lo spirito che hanno avuto nella sfida d’andata, a me l’Italia piace per mentalità e idea di gioco. A questa Italia farebbe bene un giocatore che salti di più l’uomo, che le altre nazionali hanno e che a noi manca”.

Per concludere l’allenatore del Monza ha parlato di Daniel Maldini, suo ex giocatore che si sta mettendo in mostra con Spalletti: “È uno di questi giocatori che salta l’uomo, perché nelle gambe e nella testa ha talento da vendere anche se è giovane. Per me lui non si è espresso al 100%, ha un gran potenziale e se gli scatta il click fa la differenza. Quando era con me gli dicevo sempre di capire quanto è forte”.