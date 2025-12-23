Un’altra notte che a Napoli difficilmente verrà dimenticata, ed è quella di Riyad, illuminata dal grandioso talento di David Neres. La Supercoppa Italiana parla brasiliano: la doppietta del numero sette infatti, ha indirizzato la finale dalla sponda azzurra, piegando il Bologna per 2-0. È il manifesto del momento d’oro dell’esterno, che dopo un ottimo avvio di stagione, mette la firma sul secondo trofeo del 2025 azzurro.

Antonio Conte e il suo Napoli si godono David Neres. D’altro canto, una prestazione simile non può passare inosservata. A certificare il peso della serata infatti, ci ha pensato Noa Lang, compagno di squadra e di reparto, che nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto del brasiliano taggando Carlo Ancelotti, attuale CT del Brasile.

Un assist che sa di messaggio diretto alla Seleção, con l’obiettivo di riportare Neres sotto i riflettori della Nazionale in vista dei Mondiali del 2026. E chissà se questa volta, il celebre sopracciglio alzato di Carlo Ancelotti non si sia soffermato sulla storia Instagram di Lang.

David Neres, i numeri con la Nazionale Brasiliana

L’ultima chiamata in Nazionale del brasiliano risale all’ottobre 2023, quando Fernando Diniz lo convocò per le sfide di qualificazione contro Venezuela e Uruguay, approfittando dell’infortunio di Raphinha.

Ed è proprio contro l’Uruguay che arrivò anche la sua ultima presenza con la maglia verdeoro. In totale, Neres ha collezionato circa otto presenze e un gol con il Brasile, facendo parte della spedizione che conquistò la Copa América nel 2019.

A cura di Mattia De Pascalis