Napoli, Neres si opera: l’attaccante è partito per Londra

David Neres ha scelto di operarsi: l’attaccante è partito alla volta di Londra per il problema alla caviglia

La decisione è maturata nelle ultime ore ed è diventata realtà all’alba: David Neres ha scelto la via dell’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia. L’esterno offensivo del Napoli è partito questa mattina alle 7.15 verso Londra, dove verrà operato con l’obiettivo di accorciare i tempi di recupero. A riportarlo è Il Mattino.

Un viaggio che non è passato inosservato. All’aeroporto di Capodichino, nello stesso orario, si concentravano decine di tifosi diretti a Torino per Juventus-Napoli.

Per l’operazione, come riporta il quotidiano, Neres avrebbe individuato il Wellington Hospital, struttura già scelta in passato anche da Gilmour, considerata un punto di riferimento per interventi di questo tipo. Una soluzione condivisa per provare a rendere più lineare il percorso di recupero, pur senza certezze assolute sui tempi.

Ed è proprio questo il nodo: il rientro non sarà rapido, lasciando il Napoli privo di un elemento chiave nel momento più delicato della stagione.