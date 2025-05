Porto, esercitato il riscatto di Nehuen Perez dall’Udinese

Il Porto ha comunicato di aver esercitato il riscatto del difensore centrale argentino Nehuen Perez dall’Udinese

L’ex difensore centrale bianconero diventa a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Porto.

Questo il comunicato del club: “L’FC Porto ha esercitato l’opzione di acquisto prevista dal contratto di prestito sottoscritto con l’Udinese Calcio e deterrà a titolo definitivo il diritto pluriennale alle prestazioni sportive e il 90% dei diritti economici di Nehuén Peréz per un corrispettivo fisso di 13,3 milioni di euro.

Si segnala inoltre che il club e l’atleta internazionale argentino sono ora vincolati da un contratto valido fino a giugno 2029, avendo concordato una clausola rescissoria del valore di 60 milioni di euro.

L’Udinese si farà carico del meccanismo di solidarietà dovuto a terzi e l’FC Porto dichiara che tale trasferimento non ha comportato alcun intervento di intermediazione”.

I numeri stagionali di Perez

Il difensore classe 2000 con un passato in Italia ha finora raccolto 40 presenze nella stagione 2024/2025, 3 delle quali con la maglia dell’Udinese. Trasferitosi al Porto la scorsa estate, l’argentino Nehuen Perez ha collezionato 24 presenze in Liga Portugal, campionato nel quale ha realizzato 1 rete e fornito 1 assist.

Tra le 9 apparizioni stagionali in Europa League se ne contano 2 contro Lazio e Roma. A due turni dalla fine del campionato, la squadra portoghese lotta per mantenere la 3ª posizione in classifica alle spalle di Sporting e Benfica.