Nuova avventura per Pavel Nedved

Pavel Nedved torna in patria ed è pronto a una nuova esperienza nel mondo del calcio.

L’ex pallone d’oro è diventato ufficialmente direttore generale della Repubblica Ceca, per quanto riguarda Nazionale A e Under 21.

È un nuovo capitolo della sua carriera da dirigente, dopo quello alla Juventus e alla breve parentesi saudita con l’Al-Shabaab.

Nedved è già stato presentato alla stampa ceca in queste sue nuove vesti.

Nedved: “È un onore e una responsabilità”

Queste sono state le prime parole di Nedved in conferenza stampa: “Questo incarico rappresenta un onore e una grande responsabilità per me. Sono stato attratto dalla visione chiara e definita del mio ruolo. Ringrazio il Presidente David Trund per le trattative, che si sono svolte positivamente fin dall’inizio, e l’approvazione unanime del comitato esecutivo è un ottimo biglietto da visita.

Ho bisogno del suo supporto. Ho definito le competenze per la squadra “A” e l’Under 21, così come lo spazio e le condizioni di lavoro. E lavorerò per il calcio ceco al meglio delle mie possibilità. Farò tutto il possibile per garantirne il successo“.

Le parole del presidente della Federcalcio ceca

Con Nedved, ha parlato in conferenza stampa anche il presidente della federazione ceca, David Trunda: “Sono molto felice che il vincitore del Pallone d’Oro e allenatore di lunga data di successo di un importante club europeo abbia deciso di accettare l’offerta.

Sono lieto che il comitato esecutivo della federazione abbia approvato all’unanimità la nomina di Pavel Nedvěd a direttore generale, con responsabilità della nazionale A e della nazionale Under 21, con competenze chiaramente definite. Ritengo inoltre importante inviare un segnale all’ambiente calcistico: persone che hanno raggiunto così tanto nella loro carriera sono pronte a contribuire allo sviluppo del calcio ceco“.