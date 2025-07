Nottingham Forest, ufficiale l’arrivo di Ndoye: “Felice di questa scelta”

Il club inglese ha annunciato l’arrivo del calciatore svizzero

Dan Ndoye è un nuovo giocatore del Nottingham Forest: l’ex attaccante del Bologna ha deciso di sposare il progetto del club inglese.

“Sono davvero felice di aver firmato per questo Club” ha detto il giocatore. “È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. È una squadra ambiziosa con una storia fantastica e non vedo l’ora di cominciare.”

Di seguito, dunque, un estratto del comunicato diramato dalla società inglese. “Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’ingaggio di Dan Ndoye, che ha firmato un contratto quinquennale. Il nazionale svizzero arriva dal Bologna, con cui ha disputato 75 partite in Serie A dopo essere approdato in Italia nell’estate del 2023”.

La nota prosegue. “La stagione 2024/25 è stata particolarmente positiva: Ndoye ha segnato il gol decisivo nella finale di Coppa Italia, regalando al Bologna il primo trofeo importante dopo oltre 50 anni. Il 24enne ha inoltre preso parte a tutte e otto le partite di Champions League della squadra italiana, collezionando 41 presenze totali nella stagione, con 9 gol segnati“.