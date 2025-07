Bologna, rifiutata la prima offerta del Nottingham Forest per Ndoye

Novità nella trattativa Bologna-Nottingham Forest per Ndoye

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo si è inserito per Dan Ndoye del Bologna. Non solo l’interesse del Napoli, quindi, ma anche la Premier League ha messo gli occhi sul talento svizzero.

Lo stesso Nottingham ha anche presentato una prima offerta – poi rifiutata dal Bologna – pari a circa 30 milioni di euro.

Così come il Napoli, anche il club inglese ha già raggiunto un accordo con il giocatore, sia sui termini personali sia sulla base di un contratto di 5 anni.

Gli inglesi avranno adesso nuovi contatti col Bologna nelle prossime ore per comprendere meglio la fattibilità della situazione e capire come procedere.