Ndoye, priorità Premier: ora il Nottingham spinge per chiudere

Le ultime novità sull’attaccante del Bologna

Dan Ndoye ha dato la priorità alla Premier League. Il calciatore del Bologna ha espresso la sua preferenza al massimo campionato inglese rispetto al Napoli.

Il club italiano, in questo momento, è più indietro. Con il Nottingham che spinge per chiudere la trattativa in maniera diretta.

Nel caso in cui il club inglese non dovesse riuscire a chiudere si andrebbero a valutare anche altre opzioni in Premier League.

O ancora, un rinnovo (che non è da escludere) propedeutico a una cessione il prossimo anno.